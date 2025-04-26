Artçılar sürerken "Benim için tek bir gerçek vardır: Marmara’da büyük bir deprem bekleniyor" diyen Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım?" dedi.

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Sarsıntının ardından megakentte yüzlerce artçı deprem kaydedildi.

Bu depremlerin beklenen Marmara depremiyle ilişkisi olup olmadığı ise merak ediliyor. Uzmanlar konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunurken Prof. Naci Görür'den korkutan değerlendirmeler geldi.

"BÜYÜK DEPREMİN ZAMANINI ÖNE ÇEKTİ..."

Habertürk'e konuşan Görür, "Deprem sonrası ortaya atılan farklı görüşlere inanmıyorum. Benim için tek bir gerçek vardır: Marmara’da büyük bir deprem bekleniyor. Yaşanan 6.2'lik deprem de bu büyük depremin zamanını öne çekmiştir" dedi.

Öte yandan Kafa TV'de yayına katılan Görür, herkesin depremle ilgili fikir beyan etmesine de tepki göstererek şunları söyledi: "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım? Benim içinde olduğum projelerde etkisi yüksek dergilerden yayım yapılmıştır. Bölünen bir bilim dünyası yok. 'İstanbul'da deprem riski bitti' diyenler hangi hakemli dergide yayım yapmışlarsa önümüze koysunlar"

Görür'ün bu sözleri deprem değerlendirmeleriyle gündeme gelen Şener Üşümezsoy'a söylediği iddia edilirken taraflardan herhangi bir açıklama henüz gelmedi.