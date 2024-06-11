HepsiJET XL, yaz sezonunda yazlık bölgelerde verdiği hizmetle buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar ile klima, televizyon, mobilya gibi büyük hacimli ürünleri güvenli ve hızlı bir şekilde teslim ettiğini duyurdu.

HepsiJET XL, özellikle yaz sezonunda yazlık bölgelerde aktif olarak yer almaya devam ediyor. Ev içine kadar teslimatı benimseyen müşteri memnuniyeti odaklı teslimat gerçekleştiren platform, e-ticaretten alınan buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, set üstü ocak, kurutma makinesi benzeri beyaz eşyalar ile klima, televizyon, mobilya gibi hacimli ürünleri güvenli ve hızlı bir şekilde teslim ediyor.

Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren platform, 14 ilçede de hizmet ağını genişletti.

Yapılan açıklamaya göre bu yaz, HepsiJET XL’ın dağıtım ağında öne çıkan il ve ilçeler arasında Antalya’nın Alanya, Kaş, Kemer, Manavgat ve Serik ilçeleri; Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçeleri; Balıkesir’in Erdek, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri; Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi; İzmir’in Çeşme, Selçuk ve Dikili ilçeleri ile Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça ilçeleri yer alıyor. Bu bölgeler, platformun yaz döneminde yoğun dağıtım gerçekleştirdiği önemli noktalar olarak dikkat çekiyor.

Ev içine kadar teslimat

Platform, hacimli ürünlerin teslimatında en büyük problemlerden biri olan yüksek kat, dar apartman boşlukları ya da kapı girişleri gibi fiziksel engelleri vinç ya da XL asansörü kullanarak aşıyor. Teslimat öncesinde müşterilerle iletişime geçerek, fiziksel koşulları öğrenen platform ekibi, bu koşullara uygun operasyonel ayarlamalar yaparak güvenli ve zamanında teslimat garantisi sunuyor. Aynı zamanda “Yarın Kapında” ve “Randevulu Teslimat” seçenekleri ile müşterilere kolaylık sağlıyor.

HepsiJET XL’ın teknolojik altyapısı ve eğitimli personeli sayesinde hacimli ürünleri hasarsız ve zamanında teslim ediyor. Platform böylece teslimat sonrasında yüzde 99’un üzerinde olumlu müşteri geri bildirimleri alıyor. Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerin belirlediği yere hacimli ürünleri teslim eden platform, kargo süresi için net teslimatta yüzde 95, uğrama oranında ise yüzde 98 başarı oranına ulaşıyor.