Bir anda popülerlik kazanan Dubai çikolatası, Orta Doğu'nun geleneksel tatları olan kadayıf ve Antep fıstığını çikolata ile birleştirerek yeni bir lezzet kültürü yarattı ve tatlıcıları harekete geçirdi. Edirneli baklava ustası Halil İbrahim Özer, ‘Dubai baklavası’ üreten ilk kişi oldu.

Dubai baklavasının kilosu 800 TL

Dubai çikolatasından esinlenerek ‘Dubai baklavası’ yapma kararı veren 28 yıllık baklavacı Özer, “Bazı dönemlerde farklı tatların lezzetini değiştiriyoruz. Son günlerde Türkiye gündeminde yer alan Dubai çikolatasını baklava şekline dönüştürme çalışmaları yapıyorduk. Dubai çikolatası, içerisinde olan malzemelerin daha fazlası baklavasında var. Çikolataya oranla baklavası daha lezzetlidir. Baklava içerisinde kadayıf, Antep fıstığı içi, fıstık ve şeker vardır. Baklavasını görenler de şaşırıyor. ‘Dubai baklavası’ kilosu 800 TL’den satılıyor. Genellikle yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor” dedi.