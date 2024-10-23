UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Başakşehir, TSİ 19.45’te Slovenya ekibi Celje ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

17.30 Vikingur - Cercle Brugge

19.45 Gent - Molde

19.45 Djurgarden - Vitoria SC

19.45 APOEL - Borac

19.45 Rapid Wien - Noah

19.45 Hearts - Omonoia

19.45 St. Gallen - Fiorentina

19.45 Panathinaikos - Chelsea

19.45 Jagiellonia - Petrocub

19.45 Celje - İstanbul Başakşehir

19.45 Larne - Shamrock Rovers

22.00 Real Betis - Kopenhag

22.00 HJK Helsinki - Dinamo-Minsk

22.00 Olimpija - LASK

22.00 The New Saints - Astana

22.00 Mlada Boleslav - Lugano

22.00 TSC - Legia Varşova

22.00 Pafos - Heidenheim