Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken, 21.11.2024 onay tarihli Tepecik Al Havzası, Ulus ve Hürriyet mahallelerinin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kuzeyindeki alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusu İmar Komisyonu'na sevk edildi.

'Ramazan ayı sağlık, huzur ve bereket getirsin'

Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında konuşan Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, sözlerine Berat Kandili'ni kutlayarak başladı. 19 Şubat tarihinde Ramazan Ayı'nın başlayacağını hatırlatan Çebi, Büyükçekmece'nin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek şunları söyledi: 'Bu mübarek ayın, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini; sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyor, ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.'

'Gurur ve coşkuyla kutluyoruz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federe Devleti'nin kuruluşunun 51. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladığımızı belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, 'Bu anlamlı günün yıl dönümünde; varoluş mücadelesinde emeği geçenleri, canları pahasına bu topraklarda özgür bir gelecek bırakan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşamlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasına adayan başta merhum Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı, geçmiş dönem başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit'i, dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum' diye konuştu.

Başkan Vekili Hakan Çebi'nin ardından CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı söz alarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan, Büyükçekmece Belediyesi'nin tüm baskılara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu: ''Kültür Müdürlüğü'nün çok güzel bir projesi var. ''Evden Yeniden Okula Projesi''. İlkokul, ortaokul, lise okulunu yarım bırakmış veya hiç okula gitmemiş, okuma yazma bilmeyen ve çok acıdır ki üç bine yakın insan var Büyükçekmece'de okuma yazma bilmeyen. Bunlara biz birebir ders veriyoruz. Bugün bu kürsüde rakamları okumak kadar o rakamların hangi koşullarda, hangi baskılar altında üretildiğini de konuşmak zorundayız. Çünkü 2025 yılı, Büyükçekmece Belediyesi için sıradan bir hizmet yılı değil, hukuksuzluklara rağmen ayakta kalınan bir direniş yılıdır. Açık ve net söylüyorum. Büyükçekmece Belediyesi'ni çalışamaz hale getirmek isteyenler başaramamıştır. 61 bin ton asfalt yapmışız. Bunun 29 bin tonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış. 59 cadde ve sokakta asfalt yapmışız. 83 bin metrekare parke taş yapmışız. 20 kilometrenin üzerinde yeni yol açmışız. 12 bin metrekare acil yol tamiratı yapmışız. Tüm bunlar 'Belediye çalışmıyor' diyenlere tokat gibi bir cevaptır.'

''İddiaların kara bir propaganda olduğu açıktır''

CHP Belediye Meclis Üyesi Alev Orak, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Orak, konuya ilişkin olarak tüm kamuoyunun önünde kara bir propaganda yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: 'Söz konusu olayda da aileyle düzenli görüşmeler yapılmış, kamera kayıtları incelenmiş ve şeffaf biçimde aileyle paylaşılmıştır. Olay, ailenin başvurusu üzerine değil; öğretmenin dikkatiyle, çocuğun üzerindeki morluğun fark edilmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Durum tutanak altına alınmış ve aynı gün aile bilgilendirilmiştir. İddialar ciddiyetle ele alınmış; kamera kayıtları aileyle ve tüm ilgili adli ve idari makamlarla eksiksiz paylaşılmıştır. Öğretmen ve ilgili personelden yazılı savunmalar alınmış, İBB Teftiş Kurulu tarafından derhal iç soruşturma başlatılmış; adli sürecin sağlıklı yürütülmesi için ilgili öğretmen geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Merkezde bulunan 35 kameranın kayıtları eksiksiz biçimde Emniyet'e teslim edilmiştir. Emniyet birimlerince yapılan incelemelerde de kamera kayıtlarında olağan akışa aykırı bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm bunlar karşın ısrarla bu kara propagandayı sürdüren ve bir çocuğu siyasete malzeme etmeye çalışanları şiddetle kınıyoruz. 2019 yılında İstanbul'da sayısı 0 olan merkezlerimiz bugün 127'ye ulaşmıştır. İddia edilen olay dışında da 6 yılda tek bir şikayetle karşılaşılmamıştır. Bu yuvalar; hem halkın vicdanında hem de hukukun önünde tertemizdir. İstanbullu çocukların geleceği bizim en temel önceliğimizdir. Bu vizyonu büyütmeye, çocuklarımıza umut olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'