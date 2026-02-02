Olay, Tekirdağ Çorlu'da Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ilk olarak aynı güzergahta bulunan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımda bulunan vatandaşları adeta biçme noktasına gelerek alışveriş merkezi içerisindeki bir kafeye girdi.

Otomobilin kafeye çarpmasıyla birlikte tezgahta bulunan kaynar su devrildi. Kaynar suyun sıçraması sonucu kafede bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda ve kafede maddi hasar meydana gelirken, yaşanan panik ve kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.