Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Bursa’nın merkez ilçeleri Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’in yanı sıra birçok ilçede tatlı ikramı yapılacak camiler belirlendi. Kandil sevincinin vatandaşlarla paylaşılması amacıyla gerçekleştirilecek ikramlar, yatsı namazı sonrasında cami çıkışlarında dağıtılacak.

Tatlı ikramının yapılacağı camiler arasında; Osmangazi ilçesinde Ulu Camii, Şehreküstü Camii, Üftade Camii, Bağlarbaşı Hacı Veli Camii ve Mihrablı Camii bulunuyor. Yıldırım’da Emirsultan Camii, Ulu Abitler Camii ile Kazımkarabekir Hasbahçe Camii ikram noktaları olarak belirlenirken, Nilüfer ilçesinde ise Özlüce Camii ve Görükle Merkez Camii’nde dağıtım yapılacak.

İlçelere göre belirlenen diğer camiler ise İnegöl Hamidiye Mahallesi Fatih Camii, Gemlik Balıkpazarı Camii, Mudanya Duran Camii, Karacabey Hacı Erol Onur Camii ve Mustafakemalpaşa Atatürk Mahallesi Fatih Camii olarak açıklandı.