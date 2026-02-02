Kaza saat 13.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Uzay sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Cemil Ö.(45) Yönetimindeki 16 R 0683 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Mohammed H.(16) Yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç