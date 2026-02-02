Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden okullarına dönerken, Şişli'de çocuk ve gençlerin güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında okul çevresinde bulunan şüpheli şahısların kimlikleri kontrol edilerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Trafik ekipleri tarafından bazı araçlar ve okul servisleri durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde araçlar detaylı şekilde aranırken, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı önlem alındı.

Okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.