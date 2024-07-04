Büyükçekmece Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında yapıldı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. 2 Temmuz Salı günü Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi’ne katılan Başkan Akgün, İzleme Komitesi toplantısı hakkında belediye meclisini bilgilendirdi. Festival, 24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sponsorların katkılarıyla, 24 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 75 ülkeden 1200 kültür-sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

“Tepecik ile ilgili sözümün arkasındayım”

Büyükçekmece’de uzun yıllardır çözülmeyen imar planlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklayan Başkan Akgün; “Plan çalışmalarımız devam ediyor. Tepecik ile ilgili sözümün arkasındayım. Çünkü Tepecik halkına ilk 3 ayda planları çıkartacağımızı söylemiştim, isteseydik ilk ay mayıs ayında Tepecik merkezin planlarını çıkartıp yürürlüğe koymuş olabilirdik. Bin’lik planlar hazırdı ama tamamını ele aldığımız takdirde plan disiplinine göre daha isabetli bir iş yapmış olacağız. Bundan dolayı Tepecik’in tamamı çalıştık aşağı yukarı bitti. Bazı yerlerde vatandaşların lehine gelişmelerde oldu. Bazı yerlerde konut olan yer depolamaya çevrildi depolama olan yer konuta çevrildi ama sonuçta Tepecik halkının beklemediği bir imar planı bu meclisten geçecek, hem de bölge halkımızın lehlerine olacak.”

Çocuk Eğitim Merkezleri ücreti 4 bin 750 TL oldu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün açıklamalarının ardından gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemde yer alan önemli maddelerin bir tanesi olan 2024 yılında Büyükçekmece Belediyesi’nin Çocuk Eğitim Merkezleri ile Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri’ne ilişkin ücret tarifesi konusuydu. Tarife Komisyonu’nun Çocuk Eğitim Merkezleri için 5 bin 250 TL, Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri için de bin 500 TL olarak belirlediği ücret tarifesi Başkan Akgün’ün önerisi doğrultusunda Çocuk Eğitim Merkezleri 4bin 750 TL, Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri ise bin TL olarak kabul edildi.