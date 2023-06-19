Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’a ilk günden itibaren yardım eli uzatan Büyükçekmece Belediyesi, 06 Şubat tarihinden beri depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan prefabrik konutların tamamlananlarını depremzede ailelere teslim etti. Başkan Akgün ayrıca Büyükçekmece’nin Almanya’daki kardeş şehri Gelsenkirchen’den gönderilen ve Dünyaca ünlü bir spor firmasının ürünlerini de depremzedelere dağıttı.

06 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren Hatay’da depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Büyükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. Hafta sonu deprem bölgesine giden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24. Dönem CHP Milletvekili ve Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Süleyman Çelebi ve İBB ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdoğan depremzedeler ile bir araya geldi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından depremzedeler için yaptırılan prefabrik konutların tamamlananları depremzede ailelere teslim edildi. Büyükçekmece Belediyesi’nin Almanya’daki kardeş şehri Gelsenkirchen’den gönderilen spor ayakkabısı, tişört, eşofman, şort ve çorap gibi giyim malzemeleri ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtıldı. Ayrıca bayram hediyesi olarak çocuklara oyuncak dağıtıldı. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Akgün, depremzedelerin talep ve sorunları hakkında bilgi aldı.

“Dün de, bugün de, yarın da hep yanlarında olacağız”

Deprem felaketi nedeniyle bu Kurban Bayramı’nın buruk bir şekilde kutlanacağını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dün de, bugün de, yarın da depremzedelerimizin hep yanlarında olacağız. Yaralarını sarabilmek ve felaketin izlerinin silinmesi için Büyükçekmece Ailemiz ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bölgede 40 adet prefabrik konut inşa ediyoruz. Biten konutları depremzede ailelerimize teslim ettik. Ayrıca Almanya’daki kardeş şehrimiz Gelsenkirchen’den gönderilen spor ayakkabısı, eşofman, tişört gibi giyim malzemelerini de bayram öncesinde depremzede vatandaşlarımıza dağıttık. Bundan sonrada yardımlarımız ve desteğimiz sürecek. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.