Büyükçekmece’de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden Muhammet Berke Çorak’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Çorak’ın ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Büyükçekmece’de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş’i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak’ın (20) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şehit polis memuru Cihat Ermiş’in eşi, annesi ve babası katıldı. Duruşmada beyanda bulunan şehit polisin eşi Nülüfer Ermiş “Çocuğum her gün babasını soruyor. Çocuğumun doğum gününde eşim şehit edildi. Nefes alıyor oluşu bile benim zoruma gidiyor. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü silah ile ateş edildiğine ilişkin ihbar alınması üzerine maktul Cihat Ermiş’in de görev yaptığı kolluk ekibinin sevk edildiğini belirtti. Mütalaada olay yerine varan maktul Cihat Ermiş’in site güvenlik görevlisi ile birlikte adrese çıktığı, tanık polis Nuh Ş.’nin ise bina dışında beklediği kaydedildi. Zile ısrarla basılmasına rağmen kapının açılmaması üzerine maktul Ermiş’in ‘polis’ şeklinde bağırdığı da mütalaada kaydedildi. Cihat Ermiş’in güvenlik görevlisi ile beraber binanın dışından daireyi kontrol ettiği ve silahla ateş edildiğine ilişkin emareler gördükleri de mütalaada aktarıldı. Cihat Ermiş ile güvenlik görevlisinin son bir kez daha evin kapısının önüne gelip kontrol ettikleri açıklanan mütalaada “Ermiş’in kapıya vurup ‘polis’ diye seslenmesine rağmen kapının açılmaması üzerine ikametteki şahsın vurulmuş olabileceği düşüncesi ile yardım amaçlı cüzdanından çıkardığı kart ile kilitli olmayan kapıyı açıp kontrol için içeri gireceği esnada Muhammet Berke Çorak’ın en az 2 kez ateş ettiği” ifadelerine yer verildi. Sesler üzerine eve tanık polis memuru Nuh Ş.’nin çıktığı ve sağlık ile polis ekiplerine haber verdiği de mütalaada kaydedildi.

Muhammet Berke Çorak’ın yakalandığı evde uyuşturucu madde ele geçirildiği de aktarılan mütalaada, Cihat Ermiş’in hayatını kaybederek şehit olduğu belirtildi.

Muhammet Berke Çorak mütalaada yer verilen ifadesinde sosyal medyada Serhat Bozkurt isimli bir şahıs ile tartıştığını söyledi. Daha sonra evine ateş açıldığını söyleyen Çorak “Kapım tekmelendi. Olay olmadan 10 dakika önce ‘çık dışarı seni öldüreceğiz’ şeklinde tehditlere maruz kaldım. 155’i arayarak yardım istedim. Daha sonra evimin kapısının açıldığını görünce kapıya doğru 2 el ateş ettim. Birinin ‘memur vuruldu’ diye bağırması üzerine teslim oldum. Olay anında uyuşturucu madde etkisindeydim ve ‘polis’ diye seslenildiğini duymadım” dedi. Çorak’ın açıklanan mütalaa kapsamında ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık Muhammet Berke Çorak “Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm çok pişmanım ben isteyerek böyle bir şey yapmam. O gün korktum, evime ateş edilmişti. kapım açılmıştı. Korkudan ateş ettim” şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına savunma yapması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmanın ertelendiği tarihin 10 Ekim olması üzerine maktul Cihat Ermiş’in annesi Sare Ermiş, oğlunun şehit edildiği günün yıldönümünden 1 gün sonra duruşma tarihi verildiğini söyleyerek gözyaşları içinde acısını dile getirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın evine silahla ateş edilmesi sebebiyle ekip olarak olay yerine giden maktul Cihat Ermiş’in kapıyı" Polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarıldı. İddianamede, cevap verilmemesi nedeniyle can güvenliğinden endişe edilerek yardım etmek için özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiğinde maktule silahla iki kez ateş edildiği belirtildi. Polisin hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, sanık Çorak’ın ifadesine de yer verildi. Çorak “Olay günü uyuşturucu madde kullandım. Husumetli olduğum arkadaşlarım evime silahla ateş etti ve zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp biri girince 2 kez ateş ettim. Hedef gözetmedim. Polis diye seslenildiğini duymadım ve ölen kişinin polis olduğunu da bilmiyordum” dedi.

Hazırlanan iddianamede sanık Çorak’ın ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.