Muratçeşme Bayram Başgürboğa Aile Sağlık Merkezi ve Kumburgaz Nurten Ateş Aile Sağlık Merkezi törenle açıldı. Açılış töreninde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’de ve dünyada insan sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, aile sağlık merkezleri açılış töreninde Başgürboğa ailesine ve Ateş ailesine teşekkür ederek şöyle açıklama yaptı: ‘’Atilla Bey ve benim koordinatörlüğümde Sağlık ocakları, anaokulları yaptık. Gücümüzü birleştirdik, yaptık. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Bunlar güzel şeyler. Özellikle okul, anaokulu sonra sağlık ocağı gibi ihtiyaç olan yerlerde cami gibi ibadethanelere ihtiyaç varsa bu işleri yapmak gerçekten toplumun ortak paydasıdır bunlar. Son derece insanı mutlu eder. Onların hizmet aldıkları yerlere elimizi koyarsak memlekete, millete büyük hizmet yapmış oluruz. Emeği geçen herkese şahsım ve Büyükçekmece ailemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bina burada durduğu müddetçe insanlarımız burada doktorların müdahalesiyle sağlık bulacaklar. Onların duası sizlere yeter. Hayırlı olsun sevgili doktorlarımız ve sevgili sağlıkçılarımız‘’.

‘’Ne kadar insanın hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize’’

Muratçeşme Bayram Başgürboğa Aile Sağlık Merkezi ve Kumburgaz Nurten Ateş Aile Sağlık Merkezi’nin açılış töreninde konuşan bağışçılar böyle bir hizmete katkı sundukları için mutlu olduklarını belirterek duygularını şöyle dile getirdiler:

Özlem Su Ateş, ‘’Tüm sağlıkçılarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Başkanıma bize böyle bir fırsat sağladığı için çok teşekkürler ediyorum. Annemin ve rahmetli babamın ismini ilelebet yaşatmaya çalışırken ne kadar insanın hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize. Annemle gurur duyuyorum, ona büyük hayranlık duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.’’

Derya Başgürboğa, "Biz ailemiz olarak böyle bir hayra vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım herkes en iyi şekilde bundan faydalanır ve herkese de böyle bir hayırda bulunabilmek kısmet olur. Çok teşekkür ediyorum".