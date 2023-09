Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde her yaş grubunun güzel vakit geçireceği, denize sıfır konumda modern bir mesire alanı ve park çalışmasını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla ilçelere değer katmaya devam ediyor. Her alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırıyor. Birçok ilçede olduğu gibi Altınordu ilçesinde de çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, ilçenin hızla büyüyen ve gelişen mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi’nde yürüttüğü park çalışmalarını tamamladı.

ORDULULAR DENİZE SIFIR KONUMDA DÖRT DÖRTLÜK YENİ BİR PARKA KAVUŞTU

Cumhuriyet Mahallesi’nde denize sıfır bir noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan mesire ve park alanı yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Ağaçlık bir alan içerisinde hayata geçirilen projede yürüyüş yolu, piknik masaları ve kamelyalar, çöp kovaları, çeşme, aydınlatma elemanları, çocuk oyun alanı, macera park, WC, bebek bakım odası, mescit ve abdesthane, satış büfesi, engellileri de kapsayan çok amaçlı spor sahası ve 40 araçlık otopark yer alıyor. Kullanıma açılan park ile vatandaşlar, deniz kıyısına yakın bir mekânda piknik yapabilme ve keyifli zaman geçirecekleri bir alana kavuşmuş oldu.

“YEŞİL ALAN MİKTARIMIZDA REKOR KIRIYORUZ”

Ordu’da yapılan yeşil alan çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, Ordu’nun yeşil alan miktarını her geçen gün arttırdıklarını söyledi. ‘Cumhuriyet Park’ adı ile kullanıma açılan park ile ilgili konuşan Gündoğar, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden itibaren Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı olarak yeşil alanlarımızı arttırma konusunda müthiş bir çalışma gösterdik. 760 bin metrekare olan yeşil alan miktarımıza 880 bin metrekare yeni yeşil alan ekleyerek yüzde 120 artış sağladık. Şimdi de Altınordu ilçemizde Cumhuriyet Mahallemizde yaklaşık 20 dönüm alan üzerine inşa ettiğimiz parkımızı tamamlayarak kullanıma sunduk. Bu parkın yapılmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm Ordulular adına teşekkür ediyorum” dedi.