Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu ortaya çıkan lupus hastalığı, vücudun birçok organını etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Lupus, özellikle cilt, göz, kas iskelet sistemi ve iç organlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meryem Can, lupus hastalığının cilt, göz ve iç organlarda oluşturduğu etkileri ve tedavi yöntemlerini anlatarak hastalığın çok yönlü tedavi gerektirdiğini vurguladı.

Lupus hastalığı göz sağlığını da tehdit ediyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, lupus hastalığının göz sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti. Lupusun gözün ön tarafından arka tarafına kadar pek çok bölgeyi etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Gözün yüzey kısmında kızarıklıkla seyreden tablolar ortaya çıkabilir. Bunun dışında yüzeyde bozulmalar ve kuru göz sendromu da lupusun neden olabileceği sorunlar arasındadır" dedi. Bazı hastalarda gözün iç tabakalarında tutulum olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, özellikle retina ve görme siniri üzerinde tahribata yol açabileceğini ifade etti.

Göz şikayetlerinde erken müdahale önemli

Lupus hastalarında göz tutulumu meydana geldiğinde erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, gözde batma, kızarıklık, ağrı veya görme kaybı yaşandığında mutlaka göz hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. "Lupus hastalığının sistemik olarak kontrol altına alınması, göz tutulumu riskini de azaltır" diyen Prof. Dr. Yıldırım, göz sağlığını korumak adına düzenli göz muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Göz yüzeyi etkilenmişse gözyaşı damlaları kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldırım, retinada veya görme sinirinde bir problem varsa immün modülatör tedavilerle hastalığın kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Lupus hastalığında cilt belirtileri ön planda

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, lupus hastalığının vücuttaki birçok sistemi etkileyebileceğini belirterek, özellikle deri üzerinde belirgin bulgular oluşturduğunu ifade etti. Hastalığın farklı evreleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Balevi, "Lupusun akut döneminde burun üstünde başlayıp burun kenarlarına doğru yayılan kelebek kanadı şeklinde kızarıklık olabilir. Bununla birlikte yine aynı dönemde ağızda yaralar ve bazı hastalarda yaygın kızarık döküntüler meydana gelebilir. Bu dönemde ateş bulgusu ve sistemik tutulum daha çok beklenir. Subakut dönemde de vücutta mantar, sedef benzeri kızarık ve halkalar oluşuyor. Kronik dönemde de Discoidlupus denilen baş boyun bölgesi, güneş gören bölgelerde kızarık kahverengi, plaklar oluşuyor. Yüzde leke bırakabiliyor. Saçta kalıcı dökülme yapabiliyor. Deri altında yağ dokusunu iltihap yapıp, Özellikle bacak bölgesindeki deride şişlikler oluşturabiliyor. Elde, ayaklarda, soğuk havalarda tetiklenen kırmızı, pembe veya mor şişlikler oluşuyor. Daha nadir görülen form da intermittent formu. O da özellikle ultra büyü ile ışınlar ile daha doğrudan ilişkili olabilecek şekilde yuvarlak, kızarık halkalar oluşuyor. Lupus, fotosensitif bir hastalık. Güneşe karşı hassasiyeti oluşuyor. Mutlaka hastalığın güneş kremi kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde atak geçirebilirler" diye konuştu.

Tedavide lokal kortizonlu kremler veya da ilaçlar kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Balevi, lupus hastalığının küretif bir tedavisinin olmadığını ve multidisipliner yaklaşımla takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lupus hastalığı kadınlarda daha sık görülüyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meryem Can, lupus hastalığının kronik iltihaplı romatizmal bir hastalık olduğunu belirterek, özellikle kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade etti. Kadın erkek oranının yaklaşık 9’a 1 olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Can, "Lupus, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle vücutta iltihaplanma ve organ hasarları meydana gelir" dedi. Hastalığın en çok cilt, kas iskelet sistemi, akciğerler, kalp, beyin ve böbreklerde sorunlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Can, lupus hastalığının ömür boyu sürebileceğini ancak etkin tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabileceğini kaydetti.

Belirtiler ve tedavi yöntemleri

Lupus hastalığında en sık karşılaşılan belirtilerin deri döküntüleri, saç dökülmesi, halsizlik ve yorgunluk olduğunu belirten Prof. Dr. Meryem Can, özellikle güneşe maruz kaldığında yüzde döküntülerin belirginleştiğini söyledi. Bazı hastalarda açıklanamayan düşükler ve kansızlık da görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Can, "Tedavi sürecinde düzenli olarak romatoloji uzmanına başvurulması çok önemlidir. Özellikle 15-40 yaş arasındaki kadınlarda daha sık rastlanmakla birlikte, her yaşta görülebilir. Lupus hastaları ömür boyu tedavi görmeli ve düzenli kontrollerini ihmal etmemelidir" diye konuştu.