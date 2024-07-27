Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki çiftçilerden değerinde alınan kavun ve karpuzlar, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Mustafakemalpaşa'yı ziyaret eden Başkan Bozbey, çiftçiler ve köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Tarladaki kavun ve karpuzların düşük fiyatlarla alınmak istenmesine kayıtsız kalmayan Bozbey, ürünlerin Tarım Peyzaj AŞ tarafından değerinde satın alınması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılması talimatını verdi.

Tarım Peyzaj AŞ yetkilileri hemen harekete geçerek Mustafakemalpaşa ve Karacabey'deki üreticilerle anlaştı ve ürünleri satın aldı. Toplanan kavun ve karpuzlar, Bursa’nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İlk aşamada 100 ton kavun ve karpuz, Ortabağlar Fakülte Cami önü, Yavuzselim Aziziye Merkez Cami önü, Dikkaldırım Mihraplı Parkı önü, Soğanlı Merkez Cami önü ve Nilüfer Işıktepe Cami önünde halka ulaştırıldı.

Toplamda 700 ton civarında ürün alımı yapmayı ve bu ürünleri 17 ilçede vatandaşlara dağıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçilerin mağdur olmasını engellemeyi hem de sıcak yaz günlerinde ihtiyaç sahiplerinin kavun ve karpuza ücretsiz ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Bozbey, "Köylünün ürününü tarlada bırakmayacağız ve düşük fiyatlarla alınmak istenmesine fırsat vermeyeceğiz. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla kavun ve karpuzları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.