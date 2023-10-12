Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Kalite Yönetim Sistemi yolculuğuna kesintisiz olarak devam ediyor. Belediye, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere 6 belgeye sahiptir ve Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan dış tetkik sonucunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri belgeleri için başarıyla sonuçlanmıştır. Denetlenen tüm Daire Başkanlıklarının yöneticilerinin katıldığı kapanış toplantısında, TSE denetçileri, öneri ve tavsiyelerinin yanı sıra en iyi uygulama örneklerini de paylaştı.

Denetçiler, vatandaşların taleplerinin ortalama 2 gün içinde sonuçlandırılması, hayvansal atıkların geri dönüşümü, saha personelinin yaka ve araç kameralarıyla hizmet sunma oranının artırılması, yalın uygulamalarla sürekli iyileştirmenin bir kurum kültürü haline getirilmesi gibi başarılı uygulamaları yerinde inceledi ve bulgularını Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ahmet Aka'ya sundu.

Ahmet Aka, kapanış konuşmasında, belediyenin tüm hizmetlerinin öncelikli hedefinin vatandaş memnuniyetini artırmak olduğunu vurguladı. Aka, "Vatandaşlarımızdan gelen tüm talepleri en hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı büyük bir önem taşıyoruz. Bazen kaynağı kurumumuz dışında olan nedenlerden dolayı sonuçlandıramadığımız talepler için dahi vatandaşlarımızı bilgilendirip, iletişimde bulunuyoruz," dedi. Aynı zamanda yönetim sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak sürekli olarak etkinliği artıran çalışma ekiplerine teşekkür ederek denetim sonuçlarına katkılarından dolayı tüm denetçilere teşekkür etti.