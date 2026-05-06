Bursa'da yaşayan Halil İbrahim Bağcı (38), 2025 yılında dini nikahla evlenip, birlikte yaşadığı S.M.'nin (20) 7 aylık hamileyken evden ayrılması üzerine olayın peşine düştü. Genç kadının ortadan kaybolduğunu belirten Halil İbrahim Bağcı, 5 aydır hem kadına hem de doğmuş olabileceğini düşündüğü çocuğa ulaşmaya çalıştığın ifade etti. Bağcı, amacının eşine ulaşmaktan ziyade, çocuğun kendisinden olup olmadığını öğrenmek olduğunu ifade etti.



Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Bağcı, yaklaşık 2 yıl önce tanıştığı S.M. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Bir süre sonra çocuk beklediklerini ifade eden Bağcı, 7 aylık hamile olan S.M.'nin 12 Aralık 2025 tarihinde "Babama gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini ileri sürdü.

Kadının ailesiyle de görüştüğünü ancak oraya gitmediğini öğrendiğini dile getiren Bağcı, 5 aydır hiçbir şekilde kendisine ulaşamadığını söyledi. Şüpheleri nedeniyle kendi imkanlarıyla araştırma yaptığını öne süren Bağcı, aldatıldığını iddia etti.

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Bağcı, "Aracı vesilesiyle tanıştık. Nişanda başlık parası verdim, dini nikah kıydık. Hal ve hareketlerinden şüphelendim. Aylarca araştırdım ve aldatıldığımı öğrendim. Elimde belgeler var" dedi.



Asıl amacının kadını bulmak olmadığını vurgulayan Bağcı, şunları söyledi:

"Benim tek isteğim biyolojik test. Çocuğumu arıyorum. Şubat ayında doğum yapması gerekiyordu. Kendisine ulaşamıyorum. Gerekirse bir ömür uğraşırım. Çocuk benimse sahip çıkmak istiyorum."

5 aydır haber alınamayan genç kadının bulunması ve bebeğin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürerken, olay kamuoyunda merak uyandırdı.