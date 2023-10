Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Mutlu Patiler Projesi” dahilinde 7. PatiKart Eğitimi Buluşması’nda hayvanseverlerle bir araya geldi. Projeyle her ay 5000 sokak hayvanına ulaşan Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme konusunda çalışmalarını hassasiyetle gerçekleştiriyor.

“Her can bizim için kıymetli” diyerek çalışmalarını şekillendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde “Mutlu Patiler Projesi” dahilinde 7. PatiKart Eğitimi Buluşması’nda hayvanseverlerle bir araya geldi. Katılımcılığın ve şehri sahiplenmenin en güzel örneklerinden bir tanesi olan “Mutlu Patiler Projesi” ile Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’deki can dostların; sevgi ve güven içinde yaşayacakları bir şehir inşa ediyor. Edremit ve Bandırma’nın ardından Altıeylül İlçesine de tam teşekküllü bir sokak hayvanları tedavi merkezi açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 3’üncü tedavi merkezini açmış olacak. Büyükşehir Belediyesi; beslenme, bakım ve tedavi süreci de dahil olmak üzere sokak hayvanlarıyla ilgili her konuda; Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, gönüllüler ve ilçe ilçe belediyeleri ile koordineli hareket ediyor. “Mutlu Patiler Projesi” dahilinde; Patikart sahibi 1545 gönüllü vatandaşa mama desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi projeyi uygulamaya aldığı günden bu yana 135 ton mama dağıttı. Projeyle her ay 5 bin sokak hayvanına ulaşan Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme konusunda çalışmalarını hassasiyetle gerçekleştiriyor.

Sokaktaki canlar için dört koldan çalışıyorlar

Büyükşehir Belediyesi’ne ait bakımevlerinde 2019’dan bugüne; 21 bin 14 kısırlaştırma, 24 bin 829 aşılama, 42 bin 118 tedavi, 17 bin 130 ziyaret yapıldı. 2021 yılında faaliyete alınan VETBÜS ile bugüne kadar 11 bin 762 sokak hayvanı tedavi edildi, 2022 Temmuz ayında devreye alınan modern ve tam teşekküllü VETBULANS ile de 4 bin 812 sokak hayvanına ulaşıldı.

61 kişilik dev ordu sokaktaki canları tedavi ediyor

“Sokaktaki canları önemsiyor; onlar için sözde değil, özde işler yapmak istiyoruz.” diyerek konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Mutlu Patiler Projesi” dahilinde 7. Patikart Eğitimini düzenliyoruz. bin 500’ün üzerinde gönüldaşımızla sokaktaki canlara beraber bakalım istiyoruz. Bir şeyi sevmek var, bir de bilinçli yapmak var. Bilinçli yaptığınız zaman gerçekten faydalı oluyorsunuz. Hep beraber gerçekten bu işi nasıl yaparız projesi; Mutlu Partiler. Arkadaşlar; 40 binin üzerinde tedavi yapan yüzlerce, binlerce acil müdahale yapan ve şu anda 18 veteriner, 22 teknik elamanla, yan görevlileriyle 61 kişilik bir ordumuz var. Sayısını da artırıyoruz” dedi.

Büyükşehir Veteriner Fakültesi’ne hayvan hastanesi açacak

Edremit ve Bandırma’da bir hayvan hastane açtıklarını ve her türlü müdahalenin gerçekleştirilebildiğini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “İvrindi’de de vardı şimdi de Altıeylül’de tam teşekküllü bir hastane açıyoruz. Dekan beye söz veriyorum; Veteriner Fakültesi’ne tam teşekküllü hastane, Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılacak. Buraya harcadığımız para, bir şekilde başka kaynaklardan fazlasıyla geliyor. Çünkü cana dokunuyorsunuz, hayata dokunuyorsunuz, vicdana dokunuyorsunuz. Bu konuda yaptığımız hiçbir şey bizim için masraf değil” diye konuştu.

Belediye Başkanları Yücel Yılmaz’a hayran kaldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a hayran kaldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler “Çok güzel çalışmalar yapıldığı için biz de umutla, bu mutluluğa katılmak istedik. Mutlu Patiler de çok güzel bir proje.” dedi.

Mutlu Patiler Projesi’ni çok beğendiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce “Yücel Beyin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. İş birliği ve bilgi paylaşımı yapıyoruz” dedi.

“Merhamet etmeyene, merhamet edilmezmiş.” diyerek konuşmasına başlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç “Sizleri can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu dünya sadece bize ait değil. Tüm canlıların yaşama hakkı var ve onların sorumluluğu bize ait. Gerçekleştirdiği bu güzel çalışmalardan dolayı Yücel Başkanımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Başkan Yücel Yılmaz’ın çalışmalarını çok beğendiklerini dile getiren Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Hem tarım hem de hayvancılık alanında büyük gelişmeler yapmışlar. Deprem döneminde Yücel Başkanımız Malatya’da koordinatör belediye başkanı olarak bize çok büyük katkılarda bulundu, destekler verdi. Allah kendisinden razı olsun.” dedi.

Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de “Yücel Başkan güzel bir formül bulmuş bu projeyle hayvanseverlerin gönlünü kazanmış, kendisini tebrik ediyorum” dedi.