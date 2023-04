Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak ve her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak için kurulan oyuncak kütüphanesi açıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından her çocuğun her oyuncağa ulaşabilmesini amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesinin açılışı yapıldı. Oyuncak kütüphanesinde, kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği sosyal bir alan oluşturuldu. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra Muğla Milletvekili Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, DEVA partisi il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe’de Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için çok farklı projelerin hayata geçirildiğine vurgu yaparak Başkan Gürün’e teşekkür etti. Gümüş, “Menteşe’de çocuklarımız için çok farklı projeler yapıldı. Bunlardan en sonuncusu da Türkiye’ye örnek bir projeyi olan Oyuncak Kütüphanesi oldu. Muğla’nın çocuk dostu bir kent olduğunu herkese gösterdiği için Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederiz” dedi.

Bir öğretmen emeklisi olarak bu tür hizmet ve yatırımları görünce gurur duyduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, “Atatürk Kurtuluş savaşı öncesinde Milli eğitim şurasını topladı. İzmir iktisat kongresini düzenledi. Savaş sırasında bunları yapması eğitime verdiği büyük önemi gösteriyor. Çocuklarımız için önemli bir eğitim ve sosyal yaşam alanı oluşturan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Toplumun tüm kesimlerine özellikle de çocuklara fırsat eşitliği yaratılmasının çok önemli olduğunu ve bu minvalde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada ailelerinde de hemşehrilik duygularını arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, “Bu kütüphanenin altındaki felsefe toplumda herkesin eşit olduğunu sevgiyle büyümesi gerektiğine olan inancımızdır. Burada ailelerde bir araya gelecek birbirleriyle kaynaşarak hemşehrilik duygularının artırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde kütüphane açtık ve çok büyük ilgi görüyor. Spor dallarıyla ilgili çok farklı organizasyonlar düzenliyoruz. Kreş açtık ve buradaki sosyal alanlarda çocuklarını bırakmaya gelen aileler bir araya geliyor. Burada biz kaynaşmayı sevgiyi arttırmayı ve hemşehrilik duygularını geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncak kütüphanesini psikolog, sosyolog, eğitmen gibi çok farklı uzmanların görüş ve önerileri ile hayata geçirdik. Hiçbir zaman tek bir kişinin dediği ile hizmet yapılmaz. O nedenle alanında uzman kişilerden gerekli önerileri ve projelerini alıyoruz. Fikir benim çocuklarım dediğim personelden çıktı bizde lojistik ve malzeme desteği vererek projeyi hayata geçirdik” dedi.

Gürün ayrıca, “Burada çocuklarımızın ilgi alanlarını tesit ederek bu doğrultuda eğitim almalarını sağlamaya çalışacağız. Uzmanlarımız bu konuda ailelere yardımcı olacaklar. Bunu sadece burada değil her yerde yapmamız gerekiyor. Ülkemizin çok büyük bir genç beyin potansiyeli var. Bu potansiyeli sonuna kadar kullanabilecek bir sistem oluşturmak için tüm kurum, kuruluşlar birlikte çalışmalı. Barış içinde sevgi içinde mutlu bir Muğla yaratmak için çalışıyor geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.