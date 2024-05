Aksu, "İnsanların şükürsüzlükleri yoruyor beni biliyor musunuz? Gelip bana çocuklarından dertlenmeleri şöyle yaramaz böyle zayıf şöyle yemiyor… Oysa ki bize tatlı gülüşleri sıkıntı bırakmıyor. Bırakayım 4 yaşında ol ama 2 yaş giyin.Bırakayım zayıf ol ama daha az hasta ol.Bırakayım düzgün konuşama ama o gözlerindeki ışık sönmesin. “Annemmm!” diye koş bi sarıl yeter bana. Farklı olduğunu öğrendiğimde ilk söylediğim ve üzüldüğüm bu olmuştu; Hiç aşık olamayacak mı? Neden olmasın dedi baban. Dedim olsa ne olacak ki? Ama bilememişim en güzel sen seversin, en tatlı sen bakarsın en masum sen sarılırsın. Sen kadar masum olmayan da yaklaşmasın zaten sana. Mis mis diye koklaya koklaya öpüyorsun ya işte en büyük şükür sebebim. İyi ki varsın küçük kuzum benim, daha neler başaracağız ne güzel günler göreceğiz. Ağzından dökülen her kelime için ayrı bir sevinç yaşıyoruz ve başardığın büyük küçük her şeyde. Bana en güzel anneler günü hediyesi ablan ve kardeşinle bir ömür omuz omuza yürümeniz ve insanlardan tek beklentim zaten zor olan hayatımızı “Bu da bir değişik” bakışlarıyla önyargılarıyla daha da zora sokmamaları. Kimsenin onu yapamazsın bunu yapamazsın laflarına bakmadan seni her yere götürüp, her ortama sokup , her şeyi denemen için her daim arkanda olacağım." dedi.

Kaynak: BÜLTEN