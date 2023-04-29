Temsilcimiz İnegölspor, Diyarbakır deplasmanında Amedspor'a konuk oluyor.

İnegölspor maçın 3.dakikasında Köşe vuruşunda oluşan karambol sonucu Erman Bulucu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

5 .dakikada Niyazi Batuhan Salman'ın Raşit'e yaptığı sert faul sonrası hakem sarı kart gösterdi

Müsabakanın ilk 10 dakikasında temsilcimiz İnegölspor oyunu Amedspor sahasına yıktı. İlk 30 dakikada temscimiz üçüncü korner atışını kullandı.

12. dakikada Amedspor'un bulduğu pozisyonda kalecimiz Bekir Sevgi topu uzaklaştırmayı başardı.

14. dakika Cengiz Öktün altı pas üzerinde bulduğu defansa çarpan top kornere çıktı.