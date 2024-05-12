Son yıllarda turistlerin ve birçok Türk vatandaşının tercihi olan 'Tiny House'lara karşı Edirne Valiliği harekete geçti. Bölgedeki tüm muhtarlara genelge gönderilerek 'tiny house'lar yasaklandı.

'Tiny House'larla ilgili Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından yapılan açıklamada kıymetli tarım arazilerini korumak maksadıyla tiny house'lara izin vermeyeceklerini söyledi.

İncelemelerinin ardından çıklama yapan Sezer konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Her geldiğimde burada mantar gibi türüyorlar. Bu tiny house adı altında 'römork' diyor adam 'plakası var' diyor ama bakıyorsun aracı koyuyor oraya, altyapısını yapıyor önüne bir de havuz yapıyor.

Bu hafta 40 tane kaldırdık. Bundan sonra da bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü hukuki değil yaptıkları. Burada tarım arazilerimiz çok değerli, burası turizm bölgesi."