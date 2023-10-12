Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve meclis üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında özel bir etkinliğe imza attı. Bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyet'in yüzüncü yılını işaretleyen bir sergi ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafızası Sergisi, Osmanlı dönemine ait 1880-1927 yıllarına dair belediye belgelerini içeriyordu. Meclis kararları, yazışmalar, maaş defterleri gibi tarihi evraklar, ziyaretçilerle buluştu.

Başkan Aktaş ve meclis üyeleri, bu özel sergiyi incelemek için bir araya geldi. Sergide yer alan belgeleri büyük bir ilgiyle gözden geçirdiler ve aynı zamanda bu tarihi anı, kendi imzalarıyla taçlandırdılar. Sergide sergilenen belgelere ek olarak, ünlü İleri Dönüşüm Sanatçısı Özgül Baydur tarafından özel olarak hazırlanan Türkiye Haritası şeklindeki pano da dikkat çekti. Başkan Aktaş ve meclis üyeleri, bu panoya imzalarını atarak tarihi bir not bıraktılar.

Başkan Aktaş, Osmanlı dönemine ait bu nadir arşivi günümüze taşıyan Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar'a teşekkür etti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Belediye Başkanı'na son ziyaretinde gönderdiği teşekkür kartpostala dikkat çekti. Başkan Aktaş, "Ayrıca, Özgür Baydur Hanımefendi tarafından hazırlanan çam reçeli üzerine imzaladığımız panoyu da görmekteyiz. İnşallah bu hatıra, tarihe unutulmaz bir not olarak kalacak. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum," dedi.