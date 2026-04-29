Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkul alım-satım süreçlerine ilişkin kurallar güncellendi. Buna göre, taşınmaz işlemlerinde yapılacak ödemelerin tamamı ya da belirli bir kısmı, bankalar ve Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşların oluşturduğu ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Düzenleme, işlemlerin kayıt altına alınmasını da zorunlu kılıyor. Satış bedelinin krediyle karşılanması halinde, kredi dışında kalan tutarın da aynı sistem aracılığıyla ödenmesi gerekecek. Böylece tüm ödemelerin güvenli ve izlenebilir şekilde yapılması sağlanacak.

Ayrıca söz konusu ödeme sistemini kullananlardan hizmet bedeli tahsil edilecek ve bu ücretin, satıcıya aktarılacak tutardan kesileceği ifade edildi.

Bildirim ve yetki belgesi zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle birlikte ödeme sistemine dair usul ve esasların yanı sıra sürecin takibi ve olası teknik sorunların giderilmesine ilişkin ayrıntıların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtildi. Buna ek olarak, işletmelerin adres, ticaret unvanı veya faaliyet konularında meydana gelecek değişiklikleri belirlenen süre içinde bildirmesi zorunlu hale getirildi. Bu tür değişikliklerde yetki belgesinin de yeniden düzenlenmesi gerekecek. Söz konusu sistemin kullanımı 1 Temmuz 2026’ya kadar isteğe bağlı olacak, bu tarihten sonra ise zorunlu olarak uygulanacak. Ayrıca Bakanlığın bu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Yönetmelik yayımlandığı anda yürürlüğe girerken, uygulamanın yürütülmesinden Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.