Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ilçede yapılacak olan köprü bakım, menfez, V kanal, betonarme ve taş istinad yapmak için harekete geçti. 20 Ekim 2025 tarihinde yapılacak ihalenin ardından Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık ilçelerinde 40 Kalemden oluşan inşaat işleri yaptırılacak.

Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ilçelerinde yapılacak olan alt ve üst yapı işleri, yer tesliminden itibaren 400 gün sürecek.

İşe o ilan;