Dünyada 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan’ın devlet başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapacak. Resmi program henüz netleşmemiş olsa da, Papa’nın 28-30 Kasım tarihleri arasında Bursa’nın İznik ilçesine giderek Konsil’in 1700. yıl dönümü kutlamalarına iştirak edeceği öğrenildi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYACAK

Sözcü’den Emin Özgönül’ün aktardığına göre, bu anlamlı ziyaret sırasında 46 bin nüfuslu İznik’e 10-15 bin yabancı turistin akın etmesi ve dünya medyasının törenleri canlı olarak ekranlara taşıması öngörülüyor. Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti, Patrikhane’nin kuruluş yıldönümü olan 30 Kasım’daki etkinlikler kapsamında düzenleniyor.

TÜRKİYE'YE 5. PAPA ZİYARETİ

69 yaşındaki ve ABD ile Peru vatandaşlığına sahip olan Papa, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Latince ve Almanca dillerinde yetkin. Papa 14. Leo, 8 Mayıs 2025’te göreve başladı. Bu ziyaret, 1967’den beri Türkiye’ye yapılan beşinci Papa ziyareti olacak. Önceki Papa Franciscus, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümüne katılmayı arzulamış, katılamaması halinde ise halefinin bu görevi üstlenmesini istemişti.

İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde piskoposların katılımıyla önemli dini konuların tartışıldığı ilk toplantı olarak biliniyor. İlk Konsil, Roma İmparatoru Konstantin tarafından 325 yılında İznik’te toplanmış ve bazilikanın kalıntıları 2014 yılında göl suları altında bulunmuştu.