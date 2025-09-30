Bursa İflas Dairesi, iflas eden 6 firmanın tasfiye süreci kapsamında mallarını, alacaklılara olan borçların tahsili amacıyla açık artırma yoluyla satışa sunma kararı aldı.

Tasfiye sürecine giren firmalar arasında Nodus Mobilya İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Şirketi, Nilsu Mensucat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Arin Yatak Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Pelori Perde Lez Fisto Organizasyon İmalat Tekstil ve Mobilya Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Assistmach Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin bulunduğu açıklandı.

Nodus Mobilya İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Şirketi

2017 yılından beri İnegöl’de faaliyet gösteren Nodus Mobilya İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Şirketi, konkordato talebinde bulunmuş ve geçici mühlet almıştı. Ancak mahkeme, geçen nisan ayında başvuruyu reddederek iflas kararı verdi. Firma bünyesindeki mallar 979 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Nilsu Mensucat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2017 yılında Kestel’de kurulan Nilsu firması, 2022 yılında iflas etmişti. Firmanın isim hakkı da geçen yıl Bursa İflas Dairesi tarafından açık artırmaya çıkarılmıştı. Şirkete ait mallar ise 4 milyon 16 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak.

Arin Yatak Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Arin Yatak firması, borçları nedeniyle konkordato talebinde bulunmuş ve geçen yıl iflas etmişti. Firma bünyesindeki mallar 1 milyon 349 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Pelori Perde Lez Fisto Organizasyon İmalat Tekstil ve Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi

2004 yılından beri Kestel’de faaliyet gösteren Pelori adlı firma, Temmuz 2024’te iflas etti. Pelori Perde’ye ait mallar ise 480 bin TL muhammen bedelle açık artırmaya sunuldu.

Assistmach Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 yıldır faaliyet gösteren Assistmach Makina, geçtiğimiz Mart ayında iflas etti. Firma mal varlıkları 950 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

2021 yılında Yıldırım ilçesinde kurulan Bursa Körfez Cam firması, geçen yıl iflas etti. Firma mallarının satışa çıkarıldığı açık artırmanın muhammen bedeli 224 bin TL olarak belirlendi.