Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, belediye bürokratları ile birlikte Karacabey’de bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Güne ilçedeki muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıyla başlayan Başkan Vekili Şahin Biba, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında sürdürülen yatırımları denetledi.

“YENİ KÖPRÜMÜZ UZUN YILLAR HİZMET VERECEK”

Başkan Vekili Biba’nın sahadaki ilk durağı Harmanlı Mahallesi oldu. Çapraz Çay Deresi üzerinde başlatılan yeni köprü inşasını inceleyen Başkan Vekili Biba, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından eski köprünün yıkımı sürerken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de yeni köprünün yapımına hazırlanıyor. Projenin ulaşım güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Başkan Vekili Biba, “Köprümüzü bölgenin ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek şekilde inşa edeceğiz” dedi.

218,5 MİLYON LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI

Başkan Vekili Biba, daha sonra Bayramdere Mahallesi Yeniköy Mevkii’nde devam eden kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenileme çalışmalarını ekiplerle birlikte inceledi. Biba, “Yaklaşık 218,5 milyon liralık yatırım kapsamında bölgede yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları da inşa edilecek. Planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla yeni imar bölgesi ile Yeniköy’deki mevcut yerleşim alanlarının kanalizasyon hatları Bayramdere Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktarılacak. Yeni şebeke ve hatlarla bölgenin altyapı kapasitesi güçlenirken, Karacabey’in gelişimine de katkı sağlanacak” dedi.

ORMAN İÇİ ÇEVRE YOLU YENİLENDİ

İlçedeki yol yenileme çalışmalarını da inceleyen Başkan Vekili Biba, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan Orman İçi Çevre Yolu genişletme faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çevre yolu niteliğinde 1.900 metre uzunluğunda ve 5,5 metre genişliğindeki güzergâh yeniden düzenlendi. Büyükşehir ekiplerinin parke taşı ve bordür uygulamalarını da gerçekleştirdiği çalışma için toplam 15 milyon 600 bin liralık yatırım yapıldı. Sahil yolundaki araç yoğunluğuna alternatif oluşturan bu yeni güzergahla bölge trafiğinde rahatlama sağlanması hedefleniyor.

KARAKOCA’NIN İÇME SUYU SORUNUNA ÇÖZÜM

Program çerçevesinde ilçenin içme suyu altyapısına yönelik çalışmalar da ele alındı. Karakoca TOKİ bölgesinde yaşanan içme suyu probleminin çözülmesi amacıyla hazırlanan Karakoca Mahallesi İçme Suyu İsale Hattı yapım işinin ihalesi onaylanırken, planlanan çalışmalar için süreç başlatıldı. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.