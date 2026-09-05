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İnegöl'de sabah saatlerinde hava sıcaklığının 13 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu güneşli hava etkisini gösterirken termometrelerin 31 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Bursa’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının 17 derece civarında olması bekleniyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken termometrelerin 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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