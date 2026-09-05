Uygun fiyatlarıyla bilinen Köfteci Yusuf’ta yeni fiyat listesi belli oldu. 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni tarifede, özellikle vatandaşların en çok tercih ettiği temel ürünlerde fiyat artışına gidildi. Yeni listeye göre kahvaltı tabağının fiyatı 320 TL’ye yükselirken, porsiyon köfte 300 TL’den satışa sunulmaya başlandı. Köfte porsiyonlarında da yeni tarife uygulanırken, 1,5 porsiyon köftenin fiyatı 450 TL olarak listede yer aldı.

Tost ve çorba fiyatları da arttı

Kahvaltının yanı sıra tost ve çorba çeşitlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Belirlenen yeni tarifede kaşarlı tost ve içecek 190 TL, sucuklu-kaşarlı, kavurmalı-kaşarlı ve pastırmalı-kaşarlı tost seçenekleri ise 240 TL olarak belirlendi.

Çorba fiyatlarında da artış yaşandı. Az mercimek çorbası 100 TL, porsiyon mercimek çorbası 120 TL olurken, az et çorbası 120 TL, porsiyon et çorbası ise 160 TL’ye yükseldi.

Köfteci Yusuf’ta ürün fiyatlarına daha bir ay önce de yaklaşık 20 TL zam yapılmıştı. Son fiyat güncellemesiyle beraber zincir restoranda fiyatlar iki ay içinde iki defa arttı. Bursa’da çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un yeni fiyat tarifesi ise 1 Eylül 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı.