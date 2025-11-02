Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi destekleyerek üretimi artırmak ve bölgeye gelen mevsimlik işçilerin daha sağlıklı ortamlarda kalabilmesi için Kestel ilçesi Serme Mahallesi’ne ’Mevsimlik Tarım İşçileri Konuk Evi’ ve 40 tonluk kantar kazandırdı. Mahalle halkı tarafından meşalelerle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, "Kimseyi ötekileştirmeden, muhtarlarımızın ve halkımızın taleplerini yerine getiriyoruz" dedi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Kestel ilçesi Serme Mahallesi’ne ‘Mevsimlik Tarım İşçileri Konuk Evi’ ve 40 ton kapasiteli taşıt kantarı kazandırıldı. 21 metrekarelik 6 adet konteynerden oluşan konukeviyle bölgeye çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin daha sağlıklı bir ortamda kalabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgeye kazandırdığı zemin üstü elektronik taşıt kantarıyla da yerel ekonominin desteklenmesini hedefliyor.

Başkan Bozbey’e coşkulu karşılama

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Serme Mahallesi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mahalle halkı tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken köylülerin taleplerini de tek tek dinledi.

"Üzerimize düşeni yaptık"

Serme Mahallesi’nde son bir buçuk yılda birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Serme Mahallesi’ne dışarıdan gelen mevsimlik işçilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 6 adet konteynerden oluşan bir konukevi oluşturduk. Onların da yaşam alanlarının konforlu olması gerekiyor. Rahat bir şekilde kalabilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri ortamları oluşturmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.

"Kırsala olan desteğimizi sürdürüyoruz"

Serme Mahallesi’ndeki çiftçilerin ürünleri için bir bölgedeki kantarı kullandığını da hatırlatan Başkan Bozbey, "Mahallemize 40 tonluk bir kantar yaparak sorunu ortadan kaldırdık. Kırsala olan hizmetlerimizi ve desteğimizi sürdürüyoruz. 1061 mahallemize eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden, muhtarlarımızın ve halkımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın gülümsemesi demek, hepimizin gülümsemesi, Bursa’nın gülümsemesi demek" diye konuştu.

"Başkanımız sesimizi duydu"

Başkan Mustafa Bozbey’in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Serme Mahallesi Muhtarı Ramazan Kaya, "Başkanımızdan mevsimlik işçiler için konukevi ve 40 tonluk kantar talebimiz vardı. Başkanımız sesimizi duydu ve taleplerimizi yerine getirdi. Vatandaşlarımız artık zahmet çekmeyecek. Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" dedi.