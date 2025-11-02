Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde ilk defa ablasyon işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir tarafından yapılan işlemle, kalp ritim bozukluğu tanısı konulan iki hastanın tedavisi tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen uygulamada, Supraventriküler Taşikardi (SVT) tanısı koyulan hastalarda EPS (Elektrofizyolojik Çalışma) yöntemiyle ritim bozukluğuna neden olan odaklar belirlendi. Bu odaklara ablasyon tedavisi uygulanarak yakma işlemiyle tedavi tamamlandı. Her iki hasta da sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Doç. Dr. İbrahim Halil Özdemir, "Geçen hafta ilk defa iki hastamıza Supraventriküler taşikardi tanısı yani bir ritim bozukluğu tanısı koyduk. Bu hastalarımızı EPS yöntemiyle ritim bozukluğu odaklarını bulduk. Ablasyon tedavisiyle de yakma işlemiyle tedavilerini tamamladık. Çok şükür hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. 2026 yılında Kriyoablasyon ve üç boyutlu cihazla ablasyon gibi cihazlarla farklı tedavi yöntemlerini uygulamayı planlıyoruz. 6 ay boyunca Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi’nde aritmi eğitimi almamı sağlayan başta Doktor Abdülkadir Uslu olmak üzere bu süre boyunca bana eğitimde destek veren Dr. Mehmet Çelik, Dr. Serdar Demir, Dr. Kamil Gürçen, Dr. Gültekin Gülhandemir hocalarıma teşekkür ederim. Bunun yanında ilk aldığım vakalarda yanımda bilgisiyle destek veren Ege Üniversitesi Kardiyoloji’den Dr. Bekir Serhat Yıldız’a ve hastanemiz başhekimi Dr. Serkan Saka’ya malzeme temini konusunda her türlü desteği verdiği için teşekkür ederim" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde, 2026 yılı itibarıyla Kriyoablasyon ve 3 boyutlu haritalama sistemli ablasyon gibi ileri teknolojik cihazlarla farklı tedavi yöntemlerinin de uygulanmaya başlanması planlanıyor. Bu sayede ritim bozukluklarının tedavisinde başarı oranının daha da artırılması hedefleniyor.