Maçtan dakikalar

5. dakikada orta alanda topla buluşan El Bilal Toure, sol taraftan hareketlenen Cerny’nin koşu yoluna pasını aktardı. Cerny’nin sol taraftan ortasına kale önünde iyi yükselen Toure, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Emirhan Topçu, Edson’dan kaptığı top sonrası pasını ceza sahası sol tarafındaki Toure’ye verdi. Toure'nin içeriye çevirdiği topa Emirhan'ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 2-0

24. dakikada yaşanan ikili mücadelede Orkun Kökçü'nün, Edson Alvarez'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Yılmaz, Orkun’a sarı kart gösterdi.

26. dakikada VAR tarafından gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Ali Yılmaz, sarı kartı iptal edip, kırmızı kartla Orkun Kökçü'yü ihraç etti.

26. dakikada Orkun Kökçü'ye verilen kırmızı karta tepki gösteren Teknik Direktör Sergen Yalçın da şiddetli itirazdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

32. dakikada sağ taraftan Kerem’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen İsmail Yüksek’in arka direğe kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı ağlara giden topu çizgiden uzaklaşırdı. Pozisyonun devamında yeniden topu önünde bulan İsmail, sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

34. dakikada sol tarafta topu alan En Nesyri, pasını ceza yayı önündeki Nene’ye aktardı. Nene’nin uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+3. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Semedo, pasını ceza yayındaki Asensio'ya çıkardı. Ndidi'den sıyrılan Asensio, ceza sahasına girer girmez bekletmeden yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

49. dakikada Talisca kendi yarı alanından attığı uzun pasla sol taraftan hareketlenen İsmail’i topla buluşturdu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren İsmail’in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Asensio’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Edson Alvarez topuğuyla vuruşunu yaptı. Ağlara giden topu Gökhan Sazdağı çizgiden kafayla uzaklaştırdı.

66. dakikada sağ taraftan İsmail’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skriniar’ın uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

83. dakikada altıpasın önünde Emirhan Topçu’nun uzaklaştırmak istediği topa Jhon Duran kayarak ayak koydu. Pozisyonun devamında Duran havalanan meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-3

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi (Tammy Abraham dk. 86), Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Salih Uçan dk. 37), Rafa Silva, Vaclav Cerny (Milot Rashica dk. 58), El Bilal Toure

Yedekler: Mert Günok, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan (Archie Brown dk. 80), İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Dorgeles Nene (Anderson Talisca dk. 46), Marco Asensio (Sebastian Szymanski dk. 80), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 71), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 66)

Yedekler: Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Mert Müldür, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: El Bilal Toure (dk. 5), Emirhan Topçu (dk. 22) (Beşiktaş), İsmail Yüksek (dk. 32), Marco Asensio (dk. 45+3), Jhon Duran (dk. 83) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Orkun Kökçü (dk. 26), Sergen Yalçın (dk. 26) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emirhan Topçu (Beşiktaş), Nelson Semedo, Domenico Tedesco, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek (Fenerbahçe)