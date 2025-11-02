Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tatbikat kapsamında ekiplerimiz, yıkıntı altı arama teknikleri, yüksekten tahliye, ip sistemleriyle kurtarma, enkaz alanında koordinasyon ve güvenli müdahale yöntemleri üzerine uygulamalı çalışmalar yürüttü. Gerçeğe en yakın koşulların oluşturulduğu alanda yapılan faaliyetler, ekiplerimizin hem teknik yeterliliğini hem de saha uyumunu güçlendirdi.

Bu kapsamlı çalışma sayesinde, olası bir deprem veya afet durumunda bölgesel koordinasyonun sağlanması, ekipler arası iletişimin güçlendirilmesi ve profesyonel müdahale reflekslerinin geliştirilmesi hedeflendi.



ANDA Arama Kurtarma Teşkilatı olarak; “Varlığımız insanlığa armağan olsun” düsturuyla, ülkemizin dört bir yanında eğitim, tatbikat ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Afetlere hazır bir toplum için, her an göreve hazırız.”