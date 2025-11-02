Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tatbikat kapsamında ekiplerimiz, yıkıntı altı arama teknikleri, yüksekten tahliye, ip sistemleriyle kurtarma, enkaz alanında koordinasyon ve güvenli müdahale yöntemleri üzerine uygulamalı çalışmalar yürüttü. Gerçeğe en yakın koşulların oluşturulduğu alanda yapılan faaliyetler, ekiplerimizin hem teknik yeterliliğini hem de saha uyumunu güçlendirdi.

32B18F27 00C0 4F6B 8Ac3 5091257Fed58

Bu kapsamlı çalışma sayesinde, olası bir deprem veya afet durumunda bölgesel koordinasyonun sağlanması, ekipler arası iletişimin güçlendirilmesi ve profesyonel müdahale reflekslerinin geliştirilmesi hedeflendi.

9A3B3049 706D 44A3 9Fbb 0793C95Ebe7A
ANDA Arama Kurtarma Teşkilatı olarak; “Varlığımız insanlığa armağan olsun” düsturuyla, ülkemizin dört bir yanında eğitim, tatbikat ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Afetlere hazır bir toplum için, her an göreve hazırız.”

3576Da9B 507F 4780 8222 32Bd7Cd706A3

Kaynak: Bülten