Beytaş Cam, Ergünler İnşaat, Can Mak-San ve Emda Sandalye sponsorluğunda Türkiye’nin dört bir yanından ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katıldığı yarışmada, takımlar kendi tasarladıkları robotlarla belirlenen görevleri yerine getirmek için mücadele etti. Orhaniyespor R Sports Jr ekibi, mühendislik becerileri, takım çalışması ve stratejik planlama konularındaki performansıyla jüri ve izleyicilerden büyük takdir topladı.

Takım danışmanları Levent Şanlı, Musa Selman Kunduracı ve Musa Damar, İnegölde 36 öğrencimize katıldığımız yarışmanın robotunu yine öğrencilerimiz tasarlayıp üretti. Öğrencilerimizin elde ettikleri derecenin gençler için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, bir sonraki yarışmada daha yüksek bir başarı hedeflediklerini ifade ettiler.