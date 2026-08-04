BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer’in Odunluk Mahallesi’ndeki Liman Caddesi’nde 400 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı. Altyapının güçlendirilmesinin ardından ekipler, caddenin her iki tarafında toplam 800 metrelik kaldırım yapımına geçti.

Bu çalışma bitirildikten sonra da asfalt kaplama işlemi gerçekleştirilecek. Altyapı ve üstyapısıyla baştan sonra yenilenen cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güvenli ve konforlu hale getirilerek trafiğe açılacak.