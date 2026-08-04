İnegöl Çevre Yolu üzerinde ulaşımı rahatlatmak amacıyla açılan yeni kavşakta trafik ışıkları devreye alındı.

Sinyalizasyon uygulamasıyla araçların kavşaktan daha kontrollü geçiş yapması sağlanırken, olası kazaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.



Yeni düzenleme özellikle İtfaiye Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltarak araç akışını farklı yönlere bölüyor. Böylece kavşakta oluşan yoğunluğun hafifletilmesi ve sürücülerin daha güvenli şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.

Yeni sinyalizasyon sisteminin, İnegöl Çevre Yolu’ndaki trafik akışını rahatlatması ve İtfaiye Kavşağı’nda yaşanan yoğunluğu azaltması bekleniyor.