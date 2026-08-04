Çiftçiler, artan maliyetler karşısında ürünlerini düşük fiyata satmak zorunda kaldıklarını belirterek ihracatın önünün açılmasını istedi.

İnegöl’ün önemli meyve üretim merkezlerinden İsaören Mahallesi’nde şeftali hasadı başladı. Bölgede Gülaven çeşidinin hasadına başlanırken, ardından Kristalven şeftalisinin de toplanması bekleniyor.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, sezonun verim açısından oldukça iyi başladığını ancak fiyatların üreticiyi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



Ulu, Gülaven şeftalisinin üreticiden çıkış fiyatının şu anda 20-25 TL arasında olduğunu belirterek, yalnızca toplama maliyetinin kilogram başına yaklaşık 5 TL'yi bulduğunu ifade etti.

İlaçlama, gübreleme, budama ve diğer üretim giderleri de hesaba katıldığında kilogram maliyetinin 20 TL'nin üzerine çıktığını kaydeden Ulu, yüksek rekoltenin bu yıl üretici açısından avantaj yerine dezavantaja dönüştüğünü söyledi.



“Sezonu nasıl kapatacağız diye şimdiden düşünüyoruz”

Piyasalardaki durgunluğun üreticiyi ciddi şekilde zorladığını belirten Ulu, meyve suyu fabrikalarının alım fiyatlarında yaşanan düşüşün de piyasayı etkilediğini söyledi.

Daha önce meyve suyu için 7 TL seviyelerinde olan fiyatların birkaç gün içerisinde 5 TL'ye kadar gerilediğini aktaran Ulu, bu düşüşün diğer fiyatlara da yansıdığını belirtti.

İhracatta da sıkıntı yaşandığını ifade eden Ulu, bölgedeki üreticilerin ürünlerini daha iyi fiyatlarla değerlendirebilmesi için ihracatın önünün açılmasını istedi.

Ulu, “20-25 TL'ye verdiğimiz şeftalide sezonu nasıl kapatacağız, gübre borçlarımızı ve ilaç borçlarımızı nasıl kapatacağız diye daha şimdiden düşünüyoruz” diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.



Muhtar Çıbukcu: “Çiftçi gerçekten mağdur durumda”

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu da bu yıl meyve üretiminde rekoltenin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl düşük rekolte nedeniyle fiyatların daha yüksek seviyelerde olduğunu belirten Çıbukcu, bu yıl ürünün bol olması ve ihracatta yaşanan sorunların fiyatları aşağı çektiğini ifade etti.

Çıbukcu, bölgede ürünlerin değerlendirilmesi açısından bir aroma fabrikasının bulunmasının üreticiye önemli katkı sağlayabileceğini belirterek, devlet desteğiyle kurulacak bir tesisin özellikle sıkıntılı sezonlarda çiftçinin yükünü hafifletebileceğini söyledi.

İsaören’de üreticilerin büyük emek vererek yetiştirdiği şeftalilerin bu yıl bol ve kaliteli olduğunu belirten Çıbukcu, herkesi İnegöl şeftalisini tatmaya davet etti.

Üretici ise yüksek rekolteye rağmen düşük fiyatlar nedeniyle sezon sonunda borçlarını nasıl kapatacağını düşünüyor.