

Bursa’nın yaşanabilir ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla dere temizliklerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kötü kokuların ve çevresel risklerin önüne geçilebilmek amacıyla dere temizliklerini sürdüren BUSKİ ekipleri, yoğun mesai harcayarak dereleri çöp, atık, çamur ve diğer zararlı birikintilerden arındırıyor. Temizlik çalışmaları sayesinde hem suyun doğal akışı sağlanıyor hem de çevre ve insan sağlığına olumsuz etkiler azaltılıyor.



Hüdavendigar Kent Parkı’nın içinden geçen Nilüfer Çayı’nda yürütülen temizlik çalışmalarını başarıyla tamamlayan ekipler, parka gelen vatandaşların hem hoş vakit geçirmesini hem de doğal yaşamın korunmasını sağladı. Hüdavendigar’daki çalışmanın ardından rotasını kentin farklı bölgelerine çeviren ekipler, Hasanağa, Altınşehir, Özlüce ve İsmetiye mahallelerinden geçen derelerde kapsamlı temizlik çalışmalarına hız verdi. Derelerin tabanında biriken çöpleri, evsel atıkları ve çamurları temizleyen BUSKİ ekipleri, suyun akış kalitesini artırarak kötü kokuları önlemeyi amaçlıyor.

"Temiz bir çevre için el ele verelim"

Çevre sağlığına büyük önem verdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, doğayı ve su kaynaklarını koruma için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Kentin içinden geçen derelerin, yaşam alanlarının birer parçası olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Bu nedenle dere temizliği çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Temiz dereler, hem çevre sağlığını korur hem de kötü koku ve görüntü kirliliğini önler. Bu çalışmalarla birlikte haşerelerin üremesini engelliyoruz. Su taşkınlarının önüne geçiyoruz. Toplumda çevre bilincinin artırılması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yürütüyoruz. Amacımız, çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak. Tüm vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Gelin, hep birlikte doğamıza sahip çıkalım. Temiz bir çevre için el ele verelim" dedi.