Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Şehzat Artıç ile Sude Canlı ve Kesilmiş Hayvan, Et Alım-Satımı, Et Lokantası, Baharat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı. Mahkeme, daha önce atanan komiserlerin görevine devam edilmesine karar verdi.

İkinci konkordato kararı ise Cengizhan Ülker, Kadri Allak, Nurettin Allak ile Almina Kumaşçılık Tekstil Turizm İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. için mahkeme 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu süre içinde borçlulara ait taşınır ve taşınmazların devri yasaklandı. Konkordato sürecinde görev yapmak üzere 3 komiser atandı.

Her iki davada da alacaklılar, ilanların yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde konkordato sürecine itiraz edebilecek.

