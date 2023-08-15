Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve ilçesi Kamışlı ve Kulfallar grup yolunun 10 kilometrelik bölümünü sil baştan yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları planlı bir şekilde ilerliyor. Son işlem, Geyve Kamışlı ile Kulfallar grup yolunda başladı. Geyve kırsal mahallelerinden olan Kamışlı ve Kulfallar mahalle içi yolu sıcak asfaltla buluşacak. Mahallelerin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan grup yolunda yoğun bir mesai harcanıyor. YOL-BAK ekipleri toplamda 10 kilometre uzunluğa sahip güzergâhı sil baştan yeniliyor. Çalışma çerçevesinde bölgeye 12 bin ton sıcak asfalt serilecek. İşlem bittiğinde bölgedeki mahalleler arasındaki ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek.