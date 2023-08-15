Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Vali Kaldırım, Başkan Ekrem Yüce’yi ziyaret etti. Yüce, “İşbirliği halinde uyum içerisinde şehrimize hizmet etmeye çalıştık. Sakarya’mıza sunduğu katkılar ve hizmetler dolayısıyla Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım Büyükşehir Belediyesi’ne veda ziyaretinde bulundu. Başkan Ekrem Yüce ve bürokratları tarafından karşılanan Vali Kaldırım, 4 yıllık görev süresi boyunca uyumlu çalışarak huzur ortamını sağladıklarını belirtti. Başkan Yüce ise Vali Kaldırım’ın gayretli çalışmalarına yakinen şahit olduklarını dile getirerek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yüce günün anısına Vali Kaldırım’a hediye takdim etti.

Vali Kaldırım’ı makamında ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, “İşbirliği halinde uyum içerisinde şehrimize hizmet etmeye çalıştık. Sakarya’mıza sunduğu katkılar ve hizmetler dolayısıyla Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Gerek şehrimizde gerekse deprem bölgesindeki çalışmalarınızı yakinen takip ettik. Bizler sizden razıyız” derken Vali Kaldırım ise, “Başkanlarımızla, belediyelerimizle her zaman uyumlu çalıştık. Burada huzur ortamında bir çalışma gerçekleştirdik. Şehrimizin birçok sorununa çözüm olduk” şeklinde konuştu.