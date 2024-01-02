Buz Devri Hayvanları ve İsimleri Nelerdir?

Buz Devri hayvanları, filmin serisinden tanıdığımız üç ana karakter olan Mamut Manny, Tembel Hayvan Sid ve Smilodon (kılıç dişli kaplan) Diego, Pleistosen döneminde başlayan buzul çağında yaşamış hayvanlardır. Seri boyunca bir meşe palamudunun peşinden giden Scrat adındaki dişli sincabı da unutmayalım.

Bu canlı türlerinin bazı özelliklerinden bahsedeceğimiz bu makalemizde, hem onları daha yakından tanıyacak; hem de yaşadıkları döneme nasıl adapte olduklarına dair fikirler edineceksiniz. Başlayalım.

Mamut Manny

Manny yünlü bir mamuttur (Mammuthus primigenius), yaklaşık 200.000 yıl önce doğu Avrasya ve Kuzey Amerika bozkırlarında yaşayan bir tür olarak dikkat çeker. Bu yünlü mamutlar, bir Afrika fili kadar büyük olsa da bugünün fillerinden birkaç farklılığı vardı. Günümüzdeki fillerin aksine, kalın bir kürke sahipti. Manny kırmızımsı kahverengi bir renge sahip olsa da mamutların renkleri siyahtan sarıya kadar çeşitli renklerde ortaya çıkıyordu. Mamutların kulakları Afrika fillerinden daha küçüktü ve bu da soğuk iklimde vücut ısısını korumasını ve donma riskini en aza indirmesini sağlıyordu. Mamutlar ve filler arasındaki bir diğer fark ise yüzünün etrafında devasa bir yay şeklinde kıvrılan, son derece uzun bir çift diş. Günümüzde yaşayan gerçek filler gibi, mamutun dişleri de yiyecekleri almak, yırtıcı hayvanlarla ve diğer mamutlarla savaşmak ve gerektiğinde eşyaları hareket ettirmek gibi işlevlere sahipti.

Tembel Hayvan Sid

Sid dev bir tembelhayvandır (Megatheriidae ailesi), günümüzde ağaçlarda yaşayan tembel hayvanların aksine, dev tembel hayvanlar yerde yaşıyorlardı ve muazzam bir büyüklüğe sahipti (mamutların boyutuna yakın). 65 santimetreyi bulan devasa pençeleri göze korkutucu gelse de dev tembel hayvanlar yırtıcı değildi. Fosilleşmiş tembel hayvanların gübresi üzerine yapılan son araştırmalar, bu dev yaratıkların ağaç yapraklarını, otları, çalıları ve çeşitli bitkileri yediğini göstermektedir. Buz devrinde yaşayan dev tembel hayvanlar, ilk olarak Arjantin ve Güney Amerika’da ortaya çıksa da zamanla Kuzey Amerika’ya yayıldı.

Kılıç Dişli Kaplan Diego

Diego’nun uzun köpek dişleri kimliğini açığa çıkarıyor aslında; kılıç dişli bir kaplandır ve smilodon (cins Machairodontinae) olarak bilinir. Yaşadığı bilinen en büyük kedigiller olan Smilodonlar, Pleistosen döneminde Kuzey ve Güney Amerika’da yaşadılar. Bizon, tapir (karıncayiyen), geyik, deve ve Sid gibi dev tembel hayvanlarla beslendiği tahmin edilen bu kediler, dev dişleriyle rakiplerinin boğazına yaptığı hamle ile onları mağlup ediyordu.

Sincap Scrat

Manny, Sid ve Diego’nun maceraları esnasında, zaman zaman ekranda beliren ve devamlı olarak bir meşe palamudu kovalayan “kılıç dişli” sincap Scrat, Pleistosen döneminde yaşayan bir canlı türü değildi. Filmin yapımcılarının hayal gücünün eğlenceli bir ürününden ibaret olan sevimli bir canlıdan ibaret.

Pleistosen döneminde yaşamış olmasa da, 2011’de Güney Amerika’da Scrat’a çok benzeyen garip bir memeli fosili bulundu. The Daily Mail , “Fare boyutundaki bu yaratık 100 milyon yıl öncesine kadar dinozorlarla birliktes yaşadı ve burnu, çok uzun dişleri ve iri gözleri vardı (tıpkı popüler animasyon karakteri Scrat gibi).”

Buz Devri’nde Yaşayan Diğer Hayvanlar

Mastodon, Mağara aslanı, yünlü gergedanlar, bozkır bizonu ve dev ayılar.