Ekobilim Koleji’nde eğitim gören öğrencilerin yıl boyu derslerde öğrendikleri bilgilerle hazırladığı projeler düzenlenen ‘Bilim Günü’ etkinliğinde beğeniye sunuldu. Bilim gününde sergilenen projeler, genç kaşiflerin bilimi kullanarak teknlojiyi üretme ve geliştirme potansiyellerini bir kez daha gözler önüne serdi. Aylardır süren yoğun ve titiz çalışmaların ardından öğrenciler tarafından tamamen özgün olarak hazırlanan projeler, etkinliğe katılan öğretmen ve velilerin takdirini kazandı. Öğrenciler, ziyaretçilere projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Ekobilim Koleji Kurucu Müdürü Cemal Keskin, bilimsel düşünceyi, araştırmayı ve üretkenliği teşvik eden etkinliklerin önemine dikkat çekti. Öğrencilerinin azim ve başarısının geleceğe umut verdiğini ifade eden Keskin, "Eğitim ve bilime yönelik organizasyonlar, ülke ve toplumların geleceğini inşa etmesinde önemli bir yere sahiptir. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.