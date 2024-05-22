Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Fenerbahçeli oyuncu Çağlar Söyüncü, "Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik" dedi.

Fenerbahçe’nin tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Derbi maçında kaydettiği golle gelen galibiyetten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çağlar, “İlk öncelikle çok mutluyuz, böyle maçlar kolay kazanılmıyor. Derbiler taraftarlar için unutulmaz. Benim bile hatırlamadığım bir sürü derbi var. Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş maçları unutulmayan maçlardır. Onun için böyle bir maçta gol attığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocalarım ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir takım olarak oraya çıktık, Fenerbahçe’ye layık bir şekilde mücadele ettik. Tabii ki derbide böyle istatistik yakalamak gerçekten benim için onur ve gurur verici bir şey çünkü takıma ne kadar katkı verirsem benim için o kadar iyi. Onun için çok mutluyum. Zaten kamuoyu ve taraftarlarımız da sağ olsunlar maçtan sonra desteklerini ilettiler. Tek amacım, Fenerbahçe’ye ne kadar yardımcı olursam içim o kadar rahat olur” açıklamasında bulundu.

"Çok güzel bir gün, ekstra bir anlamı vardı"

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti çocuklara armağan ettiğini belirten Çağlar, açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Yani o günde hatırlarsınız 19 Mayıs Gençlik Bayramı’ydı. Çok güzel bir gün, ekstra bir anlamı vardı. Biz hayat olarak çok genciz ama futbol olarak 29-30 yaşlarımıza geliyoruz, belki de futbolun sonlarına doğru geliyoruz. Çocuklar gelecek, onlar ülkemizin geleceği. Geçen sene Arda gibi genç bir kardeşimiz dünyanın en iyi takımlarından birine transfer oldu, şu an oynuyor, mutluluk duyuyoruz. Onlar da inşallah ilerleyen zamanlarda istedikleri yerde olurlar. Öyle kısa bir motive gibi içimden öyle geldi o röportajda. Onun için de çok mutluyum. Çocukların paylaşımlarını gördüm. Paylaşımları için çok teşekkür ediyorum onlara” diye konuştu.

"O coşkuyu inanın otobüsten görebildim"

Galibiyetin ardından taraftarların Samandıra’daki coşkulu karşılamasıyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Çağlar, “Çok güzel bir duyguydu, gerçekten Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Gece yarısına kadar bizleri burada beklediler, desteklediler. O coşkuyu inanın otobüsten görebildim. Taraftarlarımıza baktığımda o saf duyguyu hissedebildim. Onun için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Taraftarın desteğiyle ilgiliyse başarılı stoper, “Onlara çok teşekkür ederim. Onlar bizi bütün sene desteklediler. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız da oluyor. Onlardan ders çıkartıp yolumuza devam etmek istiyoruz” sözlerini sarf etti.

"Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik"

Takımdaki aile ortamına değinen ve adaptasyon sorunu yaşamadığını söyleyen Çağlar, “Geldiğimden beri kendimi çok iyi bir aile ortamında buldum. Bu yüzden çok şanslıyım. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hiç adaptasyon sorunu çekmedim. Türk olduğum için adaptasyon sorununu biraz daha hızlı çözmem lazım ama yine de yeni bir takım, yeni oyuncular, yeni takım arkadaşları Çok tecrübeli futbolcular var. Onlar bana bunu hiç hissettirmediler, sanki sezon başından beri berabermişiz gibi" şeklinde konuştu.

Geçen haftaki derbi hazırlıklarıyla ilgiliyse Çağlar, “Sakin bir şekilde işimizi yaparak, antrenmanlarda yüzde 100’ümüzü vererek, antrenman sonrası normal keyifli bir şekilde yemeklerimiz yedik Gezimiz oldu, tekne turu. Sohbet, muhabbet Gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bu puanlar kolay alınabilecek puanlar değil. Onun bilincindeydik. Orada da yenmekten başka çaremiz yoktu, onun da bilincindeydik. Gerçek Fenerbahçe’yi o gün sahada gösterdik” diye konuştu.

"Gencinden en büyüğüne kadar gerçekten güzel bir aile ortamı vardı"

Son olarak Galatasaray derbisinde sakatlıklarından dolayı kadroda olmayan oyunculara da teşekkür eden Çağlar Söyüncü, “Antrenman saatlerimizle tedavi saatlerini bir yaptılar, sırf burada birlikte olalım diye aynı saatlerde geldiler. Onlara teşekkür ederim. Tabii onlar bu takımın çok önemli oyuncuları. Onlar sezon başından beri buraya kadar getirdiler. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Gencinden en büyüğüne kadar gerçekten güzel bir aile ortamı vardı. Geçen hafta özellikle bunu daha da hissettiğimi söyleyebilirim. Antrenmana çıktığımızda hepimiz yüzde 100’ümüzü vermeye çalışıyoruz. Antrenman sonrası hiçbir gerginlik yoktu, güzelce yemeklerimizi yedik, gezimizi yaptık. Çok güzeldi. Geçen hafta bunu fazlasıyla hissettiğimi söyleyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.