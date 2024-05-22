Konut satışlarındaki yüksek fiyatlar ve otomobil piyasalarında yaşanan daralma vatandaşları 'takas' yöntemine yöneltti.

Otomobil sektöründe yaşanan takas yöntemiyle ilgili açıklamalard bulunan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, son haftalarda neredeyse her gün daire, arsa veya ofis karşılığında otomobil almak isteyenler olduğunu söyledi.

Tüketicinin krediye ulaşamadığını ulaşsa da yüksek faizler nedeniyle vazgeçtiğini belirten Gülan," Tüketici aracın finansmanını sağlamak için atıl duran taşınmazını ya da farklı bir malını takas yoluyla değerlendirmek istiyorlar. Özellikle toplu araç almak isteyen şirketlerden arsa, daire ya da ofis karşılığında takası teklifleri geliyor.Eski araçla yeni aracı takas etme her zaman vardı ama gayrimenkul takası bizim için yeni bir trend" dedi.

Ayrıca Gülan, bu tarz takasları yönetebilmek adına tim kurduklarını açıkladı. Gülan,“Bünyemizde gayrimenkulden anlayan bir ekip kurduk. Bu kişiler bize teklif edilen daire, arsa ya da ofis gibi takasa sunulan gayrimenkulü yerinde inceliyor ve değerini ölçmeye çalışıyor. Şayet ilerisi için iyi bir yatırım olarak görürsek teklifi kabul ediyoruz” dedi.