İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunan 2 saldırgana ait olduğu değerlendirilen şüpheli çanta ve valizde bomba imha ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çantalardan kıyafet çıktığı öğrenildi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi oldu. Olayda 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirildi. Olay yerinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen, şüpheli çanta ve valiz ile ilgili bomba imhanı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede çanta ve valizden kıyafet çıktığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu sivil polis minibüsüne de mermi isabet ettiği öğrenildi.