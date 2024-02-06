Tam bir yıl önce 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremde hayatını kaybedenler Nilüfer’de de anıldı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılanlar iki dakikalık saygı duruşunda bulunarak depremzedelerin acısını paylaştı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de bu acı günde Hatay’da depremzedelerin yanındaydı.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki depremlerin yıl dönümünde acılar tazelendi. 11 ili etkileyen asrın felaketinin birinci yıldönümünde hayatını kaybedenler bütün ülkede olduğu gibi Nilüfer’de de törenle anıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma törenine bütün çalışanlar katıldı. Törende, depremde hayatını kaybedenlerin anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanvekili Remzi Çınar, yaşanan acının tarifinin olmadığını ve yüreklerde sızısının devam ettiğini belirterek “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sabırlar diliyoruz. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bu felaket, bütün Türkiye’nin yüreğini yaktı” dedi.

Yaraları sarmak için bütün Türkiye gibi Nilüfer halkının da seferber olduğunu hatırlatan Çınar, “Nilüfer halkı burada da farkını gösterdi ve olağanüstü bir dayanışma örneği sergiledi. Bizler de Nilüfer Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Deprem bölgesine yardımların ulaştırılması ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yaptık. Depremin ilk gününden itibaren yardım malzemeleri toplayarak bölgeye 258 TIR yardım malzemesi gönderdik. Nilüfer Arama Kurtarma ekibi 59 kişilik ekiple deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldı ve 22 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Hatay Samandağ’da 2 konteyner kent ile bir de aşevi kurduk, her gün 4 bin 500 kişilik yemek dağıtımı yapıyoruz. Bir “Kardeş Kütüphanesi” kurduğumuz konteyner kent yanında, Samandağ Belediyesi ve Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle bir anaokulu kazandırdık. Bursa’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Dayanışma Marketi kurduk” diyerek yapılan çalışmalara değindi.

Nilüfer’de muhtemel bir depreme karşı da hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Remzi Çınar, “Afet öncesi önlem ve eğitim çalışmalarına hız verdik. Nüfusu en yoğun olan 28 mahallemizde bulunan Afet İstasyonlarımızı elden geçirdik. İlçe genelindeki 114 adet toplanma alanımız hakkında halkı bilgilendiren çalışmalar yaptık. Depreme hazırlıksız yakalanmamak noktasında bütün kurumlara, bütün vatandaşlara görev düşüyor. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması dileğiyle, depremde kaybettiğimiz canları saygıyla rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Erdem Hatay’da

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de 6 Şubat depreminin yıl dönümünde felaketten en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’daydı. Hatay Köprübaşı’nda düzenlenen anma törenine katılan Başkan Turgay Erdem, Asi Nehri’ne karanfil bıraktı. Nilüfer Belediyesi’nin Samandağ’daki kurduğu konteyner kentteki depremzedeleri de ziyaret eden Başkan Erdem, sohbet ederek sorunlarını dinledi. Turgay Erdem, “Bugüne kadar nasıl bir arada, dayanışma içinde olduysak bundan sonra da birbirimizden güç almaya devam edeceğiz” diyerek, bölgeye desteklerinin süreceğini de sözlerine ekledi.