23 Temmuz 2026 tarihinde 8 İNDAK üyesi sekiz saat süren yürüyüşten sonra zorlu Süphan Dağı zirvesine ulaşarak Türkiye’nin 4000 metre üzerindeki dağlarından birine daha tırmanmış oldu.

2600 metredeki At Yaylası’ndan başlayan tırmanış yer yer karlı geçişler, çarşaklar ve zirve hattında kayalıklar neticesinde 4058 metredeki ana zirvede son buldu.

Ana kraterde bulunan ve 4000 metre üzerinde yer alan 4 zirveye de tırmanan İNDAK üyeleri sert iniş parkuru neticesinde ana kampa vararak tüm ekip olarak tırmanışı sona erdirmiş oldu.